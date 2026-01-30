Porcelet à la broche et bal Langy
Porcelet à la broche et bal Langy samedi 29 août 2026.
Porcelet à la broche et bal
le bourg Langy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le comité des fêtes de Langy organise son traditionnel porcelet à la broche suivi d’un bal.
.
le bourg Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 90 44 20 michelinjean-pierre@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des fêtes de Langy organizes its traditional piglet on the spit followed by a ball.
L’événement Porcelet à la broche et bal Langy a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire