Porcelet à la broche et bal Langy

Porcelet à la broche et bal

le bourg Langy Allier

Tarif :

Date :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le comité des fêtes de Langy organise son traditionnel porcelet à la broche suivi d’un bal.

le bourg Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 90 44 20 michelinjean-pierre@orange.fr

English :

The Comité des fêtes de Langy organizes its traditional piglet on the spit followed by a ball.

