Brocante Luzy
Brocante Luzy vendredi 1 mai 2026.
Luzy
Brocante
Centre ville Luzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 06:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Venez chiner le 1er mai à Luzy pour trouver votre bonheur à la brocante organisée par le Comité des fêtes.
Infos et inscriptions au 06 86 26 18 21. .
Centre ville Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 26 18 21 cdfluzy@gmail.com
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English : Brocante
L’événement Brocante Luzy a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Rives du Morvan
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