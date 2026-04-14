Luzy

Brocante

Centre ville Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 06:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Venez chiner le 1er mai à Luzy pour trouver votre bonheur à la brocante organisée par le Comité des fêtes.

Infos et inscriptions au 06 86 26 18 21. .

Centre ville Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 26 18 21 cdfluzy@gmail.com

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English : Brocante

L’événement Brocante Luzy a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Rives du Morvan