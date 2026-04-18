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Brocante Salle polyvalente Mansle-les-Fontaines

Brocante Salle polyvalente Mansle-les-Fontaines vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Route de Montignac

Ville : 16230 Mansle-les-Fontaines

Département : Charente

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Mansle-les-Fontaines

Brocante

Salle polyvalente Route de Montignac Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Brocante organisée par Mansle Coeur de Charente Handball en intérieur et en extérieur.
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Salle polyvalente Route de Montignac Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 34 75 76 

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English :

Flea market organized by Mansle Coeur de Charente Handball indoors and outdoors.

L’événement Brocante Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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