Brocante Salle polyvalente Mansle-les-Fontaines
Brocante Salle polyvalente Mansle-les-Fontaines vendredi 1 mai 2026.
Mansle-les-Fontaines
Brocante
Salle polyvalente Route de Montignac Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Brocante organisée par Mansle Coeur de Charente Handball en intérieur et en extérieur.
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Salle polyvalente Route de Montignac Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 34 75 76
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English :
Flea market organized by Mansle Coeur de Charente Handball indoors and outdoors.
L’événement Brocante Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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