Brocante Salle polyvalente Mansle-les-Fontaines

Mansle-les-Fontaines

Brocante

Salle polyvalente Route de Montignac Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Brocante organisée par Mansle Coeur de Charente Handball en intérieur et en extérieur.

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Salle polyvalente Route de Montignac Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 34 75 76

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English :

Flea market organized by Mansle Coeur de Charente Handball indoors and outdoors.

L’événement Brocante Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente