Boucle vélo n°34 A Mansle-les-Fontaines Mansle-les-Fontaines Charente
Boucle vélo n°34 A Mansle-les-Fontaines Mansle-les-Fontaines Charente vendredi 1 août 2025.
Boucle vélo n°34 A Mansle-les-Fontaines
Boucle vélo n°34 A Mansle-les-Fontaines Parking près du camping 16230 Mansle-les-Fontaines Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Une balade familiale facile autour de la Charente, avec un charmant village à la clé.
+33 5 45 20 39 91
English :
An easy family walk around the Charente, with a charming village at the end.
Deutsch :
Eine leichte Familienwanderung rund um den Fluss Charente mit einem charmanten Dorf am Ende.
Italiano :
Una facile passeggiata per famiglie intorno alla Charente, con un incantevole villaggio alla fine.
Español :
Un fácil paseo familiar por la Charente, con un encantador pueblo al final.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme