Boucle vélo n°34 A Mansle-les-Fontaines Mansle-les-Fontaines Charente

Boucle vélo n°34 A Mansle-les-Fontaines Mansle-les-Fontaines Charente vendredi 1 août 2025.

Boucle vélo n°34 A Mansle-les-Fontaines

Boucle vélo n°34 A Mansle-les-Fontaines Parking près du camping 16230 Mansle-les-Fontaines Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Une balade familiale facile autour de la Charente, avec un charmant village à la clé.

+33 5 45 20 39 91

English :

An easy family walk around the Charente, with a charming village at the end.

Deutsch :

Eine leichte Familienwanderung rund um den Fluss Charente mit einem charmanten Dorf am Ende.

Italiano :

Una facile passeggiata per famiglie intorno alla Charente, con un incantevole villaggio alla fine.

Español :

Un fácil paseo familiar por la Charente, con un encantador pueblo al final.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme