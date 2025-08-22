Boucle vélo n°34 C Mansle-les-Fontaines Mansle-les-Fontaines Charente

Boucle vélo n°34 C Mansle-les-Fontaines

Boucle vélo n°34 C Mansle-les-Fontaines Parking près du camping 16230 Mansle-les-Fontaines Charente Nouvelle-Aquitaine

Explorez le Nord Charente au départ de Mansle-les-Fontaines et en allant jusqu’à Cellefrouin ! Vous croiserez la Charente, des tumulus, un château, des églises romanes, une lanterne des morts…

+33 5 45 20 39 91

English :

Explore the northern Charente from Mansle-les-Fontaines to Cellefrouin! You’ll come across the Charente river, burial mounds, a castle, Romanesque churches, a lantern for the dead…

Deutsch :

Erkunden Sie den Norden der Charente von Mansle-les-Fontaines aus bis nach Cellefrouin! Sie werden auf die Charente, Grabhügel, ein Schloss, romanische Kirchen und eine Totenlaterne stoßen…

Italiano :

Esplorate la Charente settentrionale da Mansle-les-Fontaines fino a Cellefrouin! Incontrerete il fiume Charente, tumuli, un castello, chiese romaniche, una lanterna per i morti…

Español :

Explore el norte de la Charente desde Mansle-les-Fontaines hasta Cellefrouin Encontrará el río Charente, túmulos, un castillo, iglesias románicas, una linterna para los muertos…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme