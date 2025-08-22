Boucle vélo n°34 B Mansle-les-Fontaines Mansle-les-Fontaines Charente

Boucle vélo n°34 B Mansle-les-Fontaines

Boucle vélo n°34 B Mansle-les-Fontaines Parking près du camping 16230 Mansle-les-Fontaines Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Un circuit découverte de 26km où vous longez la Charente, admirez les tumulus, découvrez un château, pouvez faire du canoë, flânez dans une belle église romane…

+33 5 45 20 39 91

English :

A 26km discovery trail along the Charente, admiring burial mounds, discovering a castle, canoeing, strolling through a beautiful Romanesque church…

Deutsch :

Eine 26 km lange Entdeckungstour, auf der Sie an der Charente entlang wandern, Grabhügel bewundern, ein Schloss entdecken, Kanu fahren können, durch eine schöne romanische Kirche schlendern…

Italiano :

Un percorso di scoperta di 26 km lungo la Charente, dove potrete ammirare tumuli, scoprire un castello, andare in canoa, passeggiare in una bella chiesa romanica…

Español :

Un recorrido de 26 km por la Charente, donde podrá admirar túmulos funerarios, descubrir un castillo, practicar piragüismo, pasear por una bella iglesia románica…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme