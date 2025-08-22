Sentier d’interprétation de la prairie de Goué Mansle-les-Fontaines Charente

Sentier d’interprétation de la prairie de Goué

Sentier d’interprétation de la prairie de Goué Camping le Champion 16230 Mansle-les-Fontaines Charente Nouvelle-Aquitaine

Partez à la découverte des bords de Charente à travers ce sentier d’interprétation de Mansle qui aborde les thèmes de la faune, de la flore, la culture et le patrimoine local.

Barque inaccessible en hiver, dû à la montée des eaux.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover the banks of the Charente on this interpretation trail in Mansle, which covers wildlife, flora, culture and local heritage.

Boat inaccessible in winter, due to rising water levels.

Deutsch :

Entdecken Sie die Ufer der Charente auf diesem Interpretationspfad in Mansle, der Themen wie Fauna, Flora, Kultur und das lokale Erbe behandelt.

Boot im Winter aufgrund des steigenden Wasserstandes nicht zugänglich.

Italiano :

Scoprite le rive della Charente grazie a questo percorso di interpretazione a Mansle, che copre la fauna, la flora, la cultura e il patrimonio locale.

Barca inaccessibile in inverno a causa dell’innalzamento del livello delle acque.

Español :

Descubra las orillas de la Charente en este sendero de interpretación en Mansle, que abarca la fauna, la flora, la cultura y el patrimonio local.

Barco inaccesible en invierno debido a la subida del nivel del agua.

