Brocante | Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne
Brocante | Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne dimanche 12 juillet 2026.
Margny-lès-Compiègne
Brocante | Margny-lès-Compiègne
Avenue Simone Veil Margny-lès-Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Organisée par Margny Jumelages en collaboration avec les communes de Margny et Venette
Organisée par Margny Jumelages en collaboration avec les communes de Margny et Venette .
Avenue Simone Veil Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 6 03 45 13 30
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English :
Organized by Margny Jumelages in collaboration with the municipalities of Margny and Venette
L’événement Brocante | Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-06-17 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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