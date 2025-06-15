Margny-lès-Compiègne

Brocante | Margny-lès-Compiègne

Avenue Simone Veil Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Organisée par Margny Jumelages en collaboration avec les communes de Margny et Venette

Organisée par Margny Jumelages en collaboration avec les communes de Margny et Venette .

Avenue Simone Veil Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 6 03 45 13 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Margny Jumelages in collaboration with the municipalities of Margny and Venette

L’événement Brocante | Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-06-17 par Compiègne Pierrefonds Tourisme