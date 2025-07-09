Grease is the word Margny-lès-Compiègne

Grease is the word

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 29 – 29 – 49

Début : 2026-11-28 20:00:00

2026-11-28

L’histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, dans la banlieue de Chicago, sur fond de musique rock.

Sandy, qui intègre son nouveau lycée, retrouve à sa grande surprise, son amour d’été, Danny Zuko, chef des T-Birds. Si elle est heureuse de le revoir, lui se préoccupe plus de sa popularité et de son image de chef de bande que des sentiments de Sandy.

Aidée par les Pink Ladies, Sandy va finir par s’imposer dans ce jeu d’amour et de hasard.

Retrouvez les plus grands tubes chatés par toutes les générations depuis maintenant 50 ans You’re the one that I want, Sandy, Hopelessly devoted to you, We go together et, tellement d’autres chansons devenues avec le temps CULTISSIME !

14 chanteurs, danseurs et comédiens, accompagnés de 4 musiciens en LIVE intégral.

GREASE IS THE WORD est le spectacle que vous ne pourrez pas rater !

Ambiance assurée !!!

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr

