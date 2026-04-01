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Brocante Parking de super U Mirambeau

Brocante Parking de super U Mirambeau dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Parking de super U

Adresse : 109 avenue de la république

Ville : 17150 Mirambeau

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Mirambeau

Brocante

Parking de super U 109 avenue de la république Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

LA BROCANTE ANNUELLE SUPER U MIRAMBEAU ! ️
Le Lion’s Club organise sa grande brocante annuelle sur notre parking ! Venez chiner et dénicher la perle rare, le tout à l’abri du soleil sous nos ombrières. ☀️
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Parking de super U 109 avenue de la république Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 98 05 54 

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English :

THE SUPER U MIRAMBEAU ANNUAL FLEA MARKET! ?
The Lion’s Club is holding its annual flea market in our parking lot! Come and bargain-hunt and find that rare gem, all sheltered from the sun under our shady roof. ??

L’événement Brocante Mirambeau a été mis à jour le 2026-04-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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