Brocante Parking de super U Mirambeau
Brocante Parking de super U Mirambeau dimanche 26 avril 2026.
Mirambeau
Brocante
Parking de super U 109 avenue de la république Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
LA BROCANTE ANNUELLE SUPER U MIRAMBEAU ! ️
Le Lion’s Club organise sa grande brocante annuelle sur notre parking ! Venez chiner et dénicher la perle rare, le tout à l’abri du soleil sous nos ombrières. ☀️
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Parking de super U 109 avenue de la république Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 98 05 54
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English :
THE SUPER U MIRAMBEAU ANNUAL FLEA MARKET! ?
The Lion’s Club is holding its annual flea market in our parking lot! Come and bargain-hunt and find that rare gem, all sheltered from the sun under our shady roof. ??
L’événement Brocante Mirambeau a été mis à jour le 2026-04-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge