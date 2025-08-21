Circuit VTT N°7 Les Sentiers des Églises

Circuit VTT N°7 Les Sentiers des Églises Parking de la Mission Locale 17150 Mirambeau Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Circuit aux paysages vallonnés pour partir à la découverte de l’art roman en Haute-Saintonge, des nombreux édifices religieux bâtis au Moyen Âge, l’âge d’or du chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Parcours coté difficile en raison des dénivelés.

English :

A circuit with hilly landscapes to discover the Romanesque art in Haute-Saintonge, the numerous religious buildings built in the Middle Ages, the golden age of the road to Santiago de Compostela.

The route is rated difficult because of the difference in altitude.

Deutsch :

Entdecken Sie auf diesem Rundweg in hügeliger Landschaft die romanische Kunst in der Haute-Saintonge und die zahlreichen religiösen Gebäude, die im Mittelalter, dem goldenen Zeitalter des Jakobswegs nach Santiago de Compostela, errichtet wurden.

Aufgrund der Höhenunterschiede als schwierig eingestufte Strecke.

Italiano :

Un percorso attraverso la campagna ondulata per scoprire l’arte romanica della Haute-Saintonge e i numerosi edifici religiosi costruiti nel Medioevo, l’epoca d’oro del cammino di Santiago de Compostela.

Il percorso è classificato come difficile a causa dei dislivelli.

Español :

Un sendero por el campo ondulado para descubrir el arte románico de la Haute-Saintonge y los numerosos edificios religiosos construidos en la Edad Media, la época dorada del camino de Santiago de Compostela.

La ruta está calificada como difícil debido a las diferencias de altitud.

