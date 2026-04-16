Pêche à la truite Route d’Allas-Bocage Mirambeau

Mirambeau

Pêche à la truite

Route d’Allas-Bocage Etang de Font Vilaine Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

pour 10 truites

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Concours de pêche

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Route d’Allas-Bocage Etang de Font Vilaine Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 29 94 19

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English :

Fishing competition

L’événement Pêche à la truite Mirambeau a été mis à jour le 2026-04-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge