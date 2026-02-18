Vide Grenier Mirambeau Place de la Mairie Mirambeau

Place de la Mairie Centre Bourg de Mirambeau Mirambeau Charente-Maritime

Début : 2026-04-19 06:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

2026-04-19

Vide Grenier avec vente de produits, restauration sur place, vente gâteaux, animations et tombola
Place de la Mairie Centre Bourg de Mirambeau Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 28 66 42  xavier0037@hotmail.com

English :

Flea market with produce sales, on-site catering, cake sales, entertainment and tombola

