Vide Grenier Mirambeau Place de la Mairie Mirambeau

Vide Grenier Mirambeau

Place de la Mairie Centre Bourg de Mirambeau Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 06:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Vide Grenier avec vente de produits, restauration sur place, vente gâteaux, animations et tombola

.

Place de la Mairie Centre Bourg de Mirambeau Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 28 66 42 xavier0037@hotmail.com

English :

Flea market with produce sales, on-site catering, cake sales, entertainment and tombola

L’événement Vide Grenier Mirambeau Mirambeau a été mis à jour le 2026-02-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge