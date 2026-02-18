Vide Grenier Mirambeau Place de la Mairie Mirambeau
Place de la Mairie Centre Bourg de Mirambeau Mirambeau Charente-Maritime
Début : 2026-04-19 06:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
2026-04-19
Vide Grenier avec vente de produits, restauration sur place, vente gâteaux, animations et tombola
Place de la Mairie Centre Bourg de Mirambeau Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 28 66 42 xavier0037@hotmail.com
English :
Flea market with produce sales, on-site catering, cake sales, entertainment and tombola
L’événement Vide Grenier Mirambeau Mirambeau a été mis à jour le 2026-02-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge