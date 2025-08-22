Circuit pédestre N°9 « Petit Rhône » Mirambeau Charente-Maritime
Circuit pédestre N°9 Petit Rhône Parking de la Mission locale 17150 Mirambeau Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Les vallonnements donnent à ce circuit exposé au soleil un caractère très sportif bien qu’il soit court.
+33 5 17 24 03 47
English :
The undulations give this sunny circuit a very sporty character even though it is short.
Deutsch :
Die hügelige Landschaft verleiht dieser der Sonne ausgesetzten Strecke einen sehr sportlichen Charakter, obwohl sie nur kurz ist.
Italiano :
Le ondulazioni conferiscono a questo percorso soleggiato un carattere molto sportivo, anche se breve.
Español :
Las ondulaciones dan a esta soleada ruta un carácter muy deportivo, aunque sea corta.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme