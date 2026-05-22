Brocante Pétanque/Foot route des Anses Port-des-Barques

Port-des-Barques

Brocante Pétanque/Foot

route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 07:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Brocante organisée par le Club de Pétanque et de Foot de Port-des-Barques.

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route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 64 21 09

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English : Flea Market Pétanque/Football

Flea market organised by the Port-des-Barques Petanque and Football Club.

L’événement Brocante Pétanque/Foot Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan