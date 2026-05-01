Recycler les cheveux pour dépoluer l’eau boulevard de La Charente Port-des-Barques

Port-des-Barques

Recycler les cheveux pour dépoluer l’eau

boulevard de La Charente Les Cabanes de l’Estuaire Écomusée de Port des Barques Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:30:00

fin : 2026-05-22 19:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Conférence et exposition avec Les Cabanes de l’Estuaire et les Coiffeurs Justes.

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boulevard de La Charente Les Cabanes de l’Estuaire Écomusée de Port des Barques Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 92 66 24 ecomuseeportdesbarques@gmail.com

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English : Recycling hair to clean up water

Conference and exhibition with Les Cabanes de l’Estuaire and Coiffeurs Justes.

L’événement Recycler les cheveux pour dépoluer l’eau Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan