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Exposition Porcelaine des Demoiselles place de la République Port-des-Barques

Exposition Porcelaine des Demoiselles place de la République Port-des-Barques samedi 30 mai 2026.

Lieu : place de la République

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 17730 Port-des-Barques

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Port-des-Barques

Exposition Porcelaine des Demoiselles

place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-05-30 2026-11-21

Exposition-vente peinture sur porcelaine.
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place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01  mairie@ville-portdesbarques.fr

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English : Exhibition Porcelaine des Demoiselles

Exhibition-sale painting on porcelain.

L’événement Exposition Porcelaine des Demoiselles Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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