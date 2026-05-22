Exposition Porcelaine des Demoiselles place de la République Port-des-Barques

Port-des-Barques

Exposition Porcelaine des Demoiselles

place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-05-30 2026-11-21

Exposition-vente peinture sur porcelaine.

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place de la République Salle des fêtes Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr

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English : Exhibition Porcelaine des Demoiselles

Exhibition-sale painting on porcelain.

L’événement Exposition Porcelaine des Demoiselles Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan