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Brocante Dans le hameau Pougny

Brocante Dans le hameau Pougny dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Dans le hameau

Adresse : Brétignelles

Ville : 58200 Pougny

Département : Nièvre

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Pougny

Brocante

Dans le hameau Brétignelles Pougny Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Le comité des fêtes organise une brocante au coeur du hameau de Brétignelles. Rendez-vous toute la journée. Buvette et restauration sur place.   .

Dans le hameau Brétignelles Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   comitedesfetespougny58200@gmail.com

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English : Brocante

L’événement Brocante Pougny a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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