Brocante Dans le hameau Pougny

Pougny

Brocante

Dans le hameau Brétignelles Pougny Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le comité des fêtes organise une brocante au coeur du hameau de Brétignelles. Rendez-vous toute la journée. Buvette et restauration sur place. .

Dans le hameau Brétignelles Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetespougny58200@gmail.com

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English : Brocante

L’événement Brocante Pougny a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire