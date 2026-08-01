Brocante professionnelle de Mortemart Mortemart
dimanche 9 août 2026 · Mortemart
Informations pratiques
Mortemart
Brocante professionnelle de Mortemart
Place Royale Mortemart Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 07:30:00
fin : 2026-08-09 17:30:00
Date(s) :
2026-08-09
De nombreux d’exposants, tous de vrais professionnels de l’objet ancien, seront présents lors de cette journée au cœur des Mons de Blond, à Mortemart, seul village de Haute-Vienne labellisé parmi les Plus Beaux Villages de France. .
Place Royale Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 29 91 66
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English : Brocante professionnelle de Mortemart
L’événement Brocante professionnelle de Mortemart Mortemart a été mis à jour le 2026-07-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin