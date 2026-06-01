Rivarennes

Brocante

Place de l’église Rivarennes Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 06:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Brocante gratuite et ouverte à tous !

Le comité des fêtes de Rivarennes vous propose une brocante gratuite et ouverte à tous. Accueil des brocanteurs à partir de 6h, buvette et restauration sur place. 15 .

Place de l’église Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 99 41

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English :

Village fair with flea market and meal.

L’événement Brocante Rivarennes a été mis à jour le 2026-06-18 par Destination Brenne