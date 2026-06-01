Brocante Rivarennes
Brocante Rivarennes dimanche 28 juin 2026.
Rivarennes
Brocante
Place de l’église Rivarennes Indre
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 06:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Brocante gratuite et ouverte à tous !
Le comité des fêtes de Rivarennes vous propose une brocante gratuite et ouverte à tous. Accueil des brocanteurs à partir de 6h, buvette et restauration sur place. 15 .
Place de l’église Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 99 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Village fair with flea market and meal.
L’événement Brocante Rivarennes a été mis à jour le 2026-06-18 par Destination Brenne
À voir aussi à Rivarennes (Indre)
- Qui vit dans le bâti ? Rivarennes 4 juillet 2026
- Vide Grenier Rivarennes 5 juillet 2026
- Partons découvrir le bocage et les prairies inondables Rivarennes 28 juillet 2026