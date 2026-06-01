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Brocante Rivarennes

Brocante Rivarennes

Brocante Rivarennes dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 36800 Rivarennes

Département : Indre

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Rivarennes

Brocante

Place de l’église Rivarennes Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 06:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Brocante gratuite et ouverte à tous !
Le comité des fêtes de Rivarennes vous propose une brocante gratuite et ouverte à tous. Accueil des brocanteurs à partir de 6h, buvette et restauration sur place. 15  .

Place de l’église Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 99 41 

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English :

Village fair with flea market and meal.

L’événement Brocante Rivarennes a été mis à jour le 2026-06-18 par Destination Brenne

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