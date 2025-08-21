Brocante Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes
Bourg Saint-Loup-des-Chaumes Cher
Gratuit
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
2026-05-31
De nombreux exposants attendent les chineurs au bourg du village de Saint-Loup-des-Chaumes.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour dénicher quelques bonnes affaires ou la perle rare. Buvette et restauration sur place. .
Bourg Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire
English :
Numerous exhibitors await bargain hunters in the village of Saint-Loup-des-Chaumes.
