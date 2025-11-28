AGENDA · Saint-Mihiel
Brocante Saint-Mihiel
dimanche 5 juillet 2026 · Saint-Mihiel
Informations pratiques
Saint-Mihiel
Brocante
Rue Basse des fosses Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Restauration et buvetteTout public
0 .
Rue Basse des fosses Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 29 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Catering and refreshments
L’événement Brocante Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COEUR DE LORRAINE
À voir aussi à Saint-Mihiel (Meuse)
- Visite de l’Hôtel de Rouÿn Hôtel de Rouÿn Saint-Mihiel 4 juillet 2026
- Cinéma Salle Mangeot Saint-Mihiel 10 juillet 2026
- Cinéma de plein air Saint-Mihiel 18 juillet 2026
- Visite des jardins en terrasses des Capucins, Jardins en terrasses des Capucins, Saint-Mihiel 18 septembre 2026