Informations pratiques

Saint-Mihiel

Brocante

Rue Basse des fosses Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Restauration et buvetteTout public

0 .

Rue Basse des fosses Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 29 59

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English :

Catering and refreshments

L’événement Brocante Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COEUR DE LORRAINE