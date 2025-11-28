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AGENDA · Saint-Mihiel

Brocante Saint-Mihiel

dimanche 5 juillet 2026 · Saint-Mihiel

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Rue Basse des fosses
Ville
55300 Saint-Mihiel
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Saint-Mihiel

Brocante

Rue Basse des fosses Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Restauration et buvetteTout public
0  .

Rue Basse des fosses Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 29 59 

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English :

Catering and refreshments

L’événement Brocante Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COEUR DE LORRAINE

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