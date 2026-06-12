Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Brocante Sainte Marie du Lac Nuisement

Village Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le comité des fêtes CFASC organise sa brocante à Sainte Marie du Lac NuisementTout public

Le comité des fêtes CFASC organise sa brocante à Sainte Marie du Lac Nuisement. .

Village Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante Sainte Marie du Lac Nuisement

The CFASC Festival Committee is organizing its flea market in Sainte Marie du Lac Nuisement

L’événement Brocante Sainte Marie du Lac Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne