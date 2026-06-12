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Brocante Sainte Marie du Lac Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Brocante Sainte Marie du Lac Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Village

Ville : 51290 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Département : Marne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Brocante Sainte Marie du Lac Nuisement

Village Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Le comité des fêtes CFASC organise sa brocante à Sainte Marie du Lac NuisementTout public
Le comité des fêtes CFASC organise sa brocante à Sainte Marie du Lac Nuisement.   .

Village Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est  

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English : Brocante Sainte Marie du Lac Nuisement

The CFASC Festival Committee is organizing its flea market in Sainte Marie du Lac Nuisement

L’événement Brocante Sainte Marie du Lac Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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