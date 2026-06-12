Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Fête des vieux métiers

Village musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Fête des vieux métiers dimanche 2 août 2026Tout public

Fête des vieux métiers dimanche 2 août 2026

Métier de bouche et vieux métiers sont mis ici à l’honneur pour vous replonger dans les temps anciens. Des animations folkloriques, des expositions autour d’objets dont on cherche parfois vainement à deviner la fonction, musique et gourmandise vous attendent. L’ambiance est chaleureuse et vous pouvez tester ces vieux métiers afin de vous rendre compte du labeur réel de l’époque. On y danse, on y joue, on y mange… De quoi passer une belle journée ! .

Village musée du Der Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51290 Marne Grand Est +33 3 26 41 01 02

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English : Fête des vieux métiers

Festival of Traditional Crafts, Sunday, August 2, 2026

L’événement Fête des vieux métiers Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne