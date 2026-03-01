Brocante Le Dépôt Senones
Brocante Le Dépôt Senones dimanche 29 mars 2026.
Le Dépôt 1 Route de Moyenmoutier Senones Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-29
Broc en Salm organise sa brocante.
Venez chiner, trouver le petit plus qui manque à votre décoration.Tout public
Le Dépôt 1 Route de Moyenmoutier Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 89 55 27 10 brocensalm@outlook.com
English :
Broc en Salm organizes its flea market.
Come and browse, find that little something extra for your home.
