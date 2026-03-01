Brocante Le Dépôt Senones

Brocante

Le Dépôt 1 Route de Moyenmoutier Senones Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

Broc en Salm organise sa brocante.

Venez chiner, trouver le petit plus qui manque à votre décoration.Tout public

Le Dépôt 1 Route de Moyenmoutier Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 89 55 27 10 brocensalm@outlook.com

English :

Broc en Salm organizes its flea market.

Come and browse, find that little something extra for your home.

