Boucle cyclosportive B7 L’Ormont Senones Vosges

Boucle cyclosportive B7 L’Ormont Senones Vosges vendredi 1 août 2025.

Boucle cyclosportive B7 L’Ormont Adultes Vélo de route Difficile

Boucle cyclosportive B7 L’Ormont 18 Place Dom Calmet 88210 Senones Vosges Grand Est

Durée : 270 Distance : 86000.0 Tarif :

Située au nord de Saint-Dié-des-Vosges, cette boucle, que l’on peut qualifier de forestière, vous propose de contourner la montagne de l’Ormont en frôlant au plus haut de la carte le massif du Donon. Il s’agit d’un parcours alternant faux-plats montants et descentes courtes et techniques.

Au départ de l’office de tourisme de Senones, la mise en jambe se fait en suivant la vallée du Rabodeau vers Moussey. Vous montez progressivement pendant 18 kilomètres avec un final en palier et trois passages à 7%. Vous apprécierez en toutes saisons les variations de couleurs des forêts traversées entre Le Saulcy et Ban-de-Sapt. Le plus dur est fait, une route vallonnée vous permet ensuite de regagner la Petite-Fosse par le col d’Hermanpaire. Vous lassez couler sur une quinzaine de kilomètres avant de retrouver la forêt du Paradis, la montée vers Robache suivie d’une bonne descente jusqu’au pied du col des Raids de Robache.

Après Saint-Jean d’Ormont, vous atteignez Hurbache en longeant le Hure. Vous rejoignez Moyenmoutier par une bosse au sommet de laquelle vous plongez littéralement dans la forêt sur une petite route tortueuse. Vous enchainez avec l’ascension de ce qui pourrait s’apparenter à un col jusqu’au lieu-dit Le Palon avec des passages à 7%, dernière difficulté avant de regagner Senones.

Difficile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22

English :

Located north of Saint-Dié-des-Vosges, this forest loop takes you around the Ormont mountain range, skirting the Donon massif at the very top of the map. The route alternates between steep ascents and short, technical descents.

Departing from the Senones tourist office, the warm-up follows the Rabodeau valley towards Moussey. You climb steadily for 18 kilometers, with a level finish and three sections at 7%. Whatever the season, you’ll appreciate the changing colors of the forests between Le Saulcy and Ban-de-Sapt. The hardest part is over, and a hilly road takes you back to Petite-Fosse via the Hermanpaire pass. You’ll be able to let your hair down for around 15 km before returning to the Paradis forest and the climb to Robache, followed by a good descent to the foot of the Col des Raids de Robache.

After Saint-Jean d’Ormont, you reach Hurbache along the Hure. You reach Moyenmoutier via a hump at the top of which you literally plunge into the forest on a small, winding road. You then climb what looks like a mountain pass to Le Palon, with its 7% gradients, the last hurdle before returning to Senones.

Deutsch :

Dieser Rundweg, der sich nördlich von Saint-Dié-des-Vosges befindet und als Waldweg bezeichnet werden kann, führt Sie um den Berg Ormont herum und streift auf dem höchsten Punkt der Karte das Massiv des Donon. Es handelt sich um eine Strecke, auf der sich steile Anstiege mit kurzen, technischen Abfahrten abwechseln.

Vom Tourismusbüro in Senones aus geht es zunächst durch das Tal des Rabodeau nach Moussey. Auf einer Strecke von 18 Kilometern steigen Sie allmählich an, mit einem stufenförmigen Finale und drei Passagen mit 7 % Steigung. Sie werden zu jeder Jahreszeit die Farbvariationen der Wälder genießen, die Sie zwischen Le Saulcy und Ban-de-Sapt durchqueren. Der schwierigste Teil der Strecke ist geschafft, und über den Col d’Hermanpaire gelangen Sie auf einer hügeligen Straße zurück nach Petite-Fosse. Sie lassen sich etwa 15 km lang treiben, bevor Sie den Wald von Paradis, den Anstieg nach Robache und eine gute Abfahrt bis zum Fuß des Col des Raids de Robache erreichen.

Nach Saint-Jean d’Ormont erreichen Sie Hurbache entlang des Flusses Hure. Sie erreichen Moyenmoutier über einen Buckel, auf dessen Gipfel Sie auf einer kleinen, gewundenen Straße buchstäblich in den Wald eintauchen. Es folgt ein Anstieg, der einem Pass ähneln könnte, bis zum Ort Le Palon mit Abschnitten von 7 %, der letzten Schwierigkeit vor der Rückkehr nach Senones.

Italiano :

Situato a nord di Saint-Dié-des-Vosges, questo anello, che si può definire forestale, si snoda attorno alla montagna di Ormont, costeggiando il massiccio del Donon nel punto più alto della mappa. Il percorso alterna salite e discese brevi e tecniche.

Partendo dall’ufficio turistico di Senones, si inizia a seguire la valle del Rabodeau in direzione di Moussey. Si sale gradualmente per 18 chilometri, con un finale pianeggiante e tre tratti al 7%. In qualsiasi stagione, potrete apprezzare i colori cangianti delle foreste tra Le Saulcy e Ban-de-Sapt. La parte più dura è finita e una strada collinare vi riporta a Petite-Fosse attraverso il passo di Hermanpaire. Si scende per una quindicina di chilometri prima di rientrare nella foresta del Paradis, con la salita a Robache seguita da una buona discesa ai piedi del passo delle Raids de Robache.

Dopo Saint-Jean d’Ormont, si raggiunge Hurbache lungo il fiume Hure. Si arriva a Moyenmoutier attraverso un dosso, alla cui sommità ci si immerge letteralmente nella foresta su una piccola strada tortuosa. Si sale poi su quello che sembra un passo fino a Le Palon, con tratti al 7%, l’ultima difficoltà prima di tornare a Senones.

Español :

Situado al norte de Saint-Dié-des-Vosges, este bucle, que puede describirse como un bucle forestal, te lleva alrededor de la montaña de Ormont, bordeando el macizo del Donon en el punto más alto del mapa. El recorrido alterna subidas empinadas y descensos cortos y técnicos.

Saliendo de la oficina de turismo de Senones, se sigue el valle del Rabodeau en dirección a Moussey. Se asciende progresivamente durante 18 kilómetros con un final llano y tres tramos al 7%. Cualquiera que sea la estación, apreciará los colores cambiantes de los bosques entre Le Saulcy y Ban-de-Sapt. Una vez superado el tramo más duro, una carretera en cuesta le llevará de vuelta a Petite-Fosse por el puerto de Hermanpaire. Nos soltaremos la melena durante unos quince kilómetros antes de volver al bosque de Paradis, la subida a Robache seguida de un buen descenso hasta el pie del puerto de Raids de Robache.

Después de Saint-Jean d’Ormont, se llega a Hurbache bordeando el río Hure. Se llega a Moyenmoutier por una joroba en cuya cima uno se sumerge literalmente en el bosque por una pequeña carretera sinuosa. A continuación, se sube lo que parece un puerto hasta Le Palon, con tramos al 7%, última dificultad antes de regresar a Senones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par Système d’information touristique Lorrain