Brocante solidaire de la Croix Rouge 2026 Nogent-le-Rotrou
samedi 29 août 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Brocante solidaire de la Croix Rouge 2026
20 Rue du Château Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 17:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Brocante solidaire Croix-Rouge française
Au programme vêtements, jouets, vaisselle et bien d’autres articles à petits prix, dans une ambiance conviviale et solidaire.
Les recettes permettront de soutenir les actions locales de l’association.
Venez chiner tout en faisant une bonne action !
Brocante solidaire Croix-Rouge française
L’unité locale de la Croix-Rouge française de Nogent-le-Rotrou organise une brocante solidaire le samedi 29 Août 2026, de 10h à 17h, dans la cour de ses locaux, 20 rue du Château à Nogent-le-Rotrou.
Au programme vêtements, jouets, vaisselle et bien d’autres articles à petits prix, dans une ambiance conviviale et solidaire.
Les recettes permettront de soutenir les actions locales de l’association.
Venez chiner tout en faisant une bonne action ! .
20 Rue du Château Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 89 47 63 37 ul.nogentlerotrou@croix-rouge.fr
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English :
Secondhand trade ? French Red Cross
On the program: clothes, toys, crockery and many other items at low prices, in a friendly and supportive atmosphere.
Proceeds will support the association?s local actions.
Come and bargain while doing a good deed!
L’événement Brocante solidaire de la Croix Rouge 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-07 par OTs DU PERCHE
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