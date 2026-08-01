Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Brocante solidaire de la Croix Rouge 2026

20 Rue du Château Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Brocante solidaire Croix-Rouge française

Au programme vêtements, jouets, vaisselle et bien d’autres articles à petits prix, dans une ambiance conviviale et solidaire.

Les recettes permettront de soutenir les actions locales de l’association.

Venez chiner tout en faisant une bonne action !

Brocante solidaire Croix-Rouge française

L’unité locale de la Croix-Rouge française de Nogent-le-Rotrou organise une brocante solidaire le samedi 29 Août 2026, de 10h à 17h, dans la cour de ses locaux, 20 rue du Château à Nogent-le-Rotrou.

Au programme vêtements, jouets, vaisselle et bien d’autres articles à petits prix, dans une ambiance conviviale et solidaire.

Les recettes permettront de soutenir les actions locales de l’association.

Venez chiner tout en faisant une bonne action ! .

20 Rue du Château Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 89 47 63 37 ul.nogentlerotrou@croix-rouge.fr

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English :

Secondhand trade ? French Red Cross

On the program: clothes, toys, crockery and many other items at low prices, in a friendly and supportive atmosphere.

Proceeds will support the association?s local actions.

Come and bargain while doing a good deed!

L’événement Brocante solidaire de la Croix Rouge 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-07 par OTs DU PERCHE