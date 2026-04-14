Brocante Val-Fouzon
Brocante Val-Fouzon dimanche 17 mai 2026.
Val-Fouzon
Brocante
Place Saint-Jean Val-Fouzon Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Brocante
Brocante de 7h à 18h, organisée par l’association Concept Val-Fouzon. Restauration rapide, buvette, marché fermier. Renseignements au 06 60 25 92 56. Emplacement gratuit .
Place Saint-Jean Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 25 92 56
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English :
L’événement Brocante Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Chabris Pays de Bazelle
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