Randonnée du Muguet

Rue des Marguerites Val-Fouzon Indre

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:30:00

fin : 2026-05-01 09:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Randonnée pédestre de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles.

Randonnée pédestre organisée par l’amicale des donneurs de sang bénévoles. 3 parcours 13 (2 ravitaillements) et 18 km (3 ravitaillements). Départ de la salle des fêtes Rue des Marguerites de 7h30 à 9h. Jusqu’à 9h30 pour le 6 km (1 ravitaillement). 2.5 .

Rue des Marguerites Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 7 87 44 37 41 jean-francois.herioux@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk organized by the Amicale des donneurs de sang bénévoles.

L’événement Randonnée du Muguet Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Chabris Pays de Bazelle