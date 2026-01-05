Randonnée du Muguet Val-Fouzon
Randonnée du Muguet Val-Fouzon vendredi 1 mai 2026.
Randonnée pédestre de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles.
Randonnée pédestre organisée par l’amicale des donneurs de sang bénévoles. 3 parcours 13 (2 ravitaillements) et 18 km (3 ravitaillements). Départ de la salle des fêtes Rue des Marguerites de 7h30 à 9h. Jusqu’à 9h30 pour le 6 km (1 ravitaillement). 2.5 .
Rue des Marguerites Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 7 87 44 37 41 jean-francois.herioux@wanadoo.fr
English :
Walk organized by the Amicale des donneurs de sang bénévoles.
