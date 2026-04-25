Brocante Vide-Grenier du 1er mai Dolus-d’Oléron
Brocante Vide-Grenier du 1er mai Dolus-d’Oléron vendredi 1 mai 2026.
Dolus-d’Oléron
Brocante Vide-Grenier du 1er mai
Grande rue Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Traditionnelle brocante et vide-grenier du 1er mai dans tout le centre-ville de Dolus d’Oléron.
.
Grande rue Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36
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English :
Traditional May 1st flea market and garage sale in the town center of Dolus d’Oléron.
L’événement Brocante Vide-Grenier du 1er mai Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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