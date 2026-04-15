Brocante Vide Grenier Talmont-sur-Gironde
Brocante Vide Grenier Talmont-sur-Gironde dimanche 24 mai 2026.
Talmont-sur-Gironde
Brocante Vide Grenier
place des Douves de la Citadelle Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Le comité des fêtes de Talmont sur Gironde organise une brocante vide grenier-
Venez chiner et faire de bonnes affaires
.
place des Douves de la Citadelle Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 60 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Talmont sur Gironde festival committee is organizing a flea market and garage sale
Come and bargain
L’événement Brocante Vide Grenier Talmont-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique
À voir aussi à Talmont-sur-Gironde (Charente-Maritime)
- PR N°2 Talmont-sur-Gironde Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime 1 mai 2026
- PR N°20 Talmont-sur-Gironde Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime 1 mai 2026
- Visite Guidée de Talmont Le Talon du monde Rue de l’École Talmont-sur-Gironde 19 mai 2026
- Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes aux Hauts de Talmont Les Hauts de Talmont Talmont-sur-Gironde 23 mai 2026
- Visite théâtralisée de Talmont-sur-Gironde Pirates et naufrageurs écumeurs d’épaves Près des toilettes publiques Talmont-sur-Gironde 8 juillet 2026