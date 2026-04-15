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Brocante Vide Grenier Talmont-sur-Gironde

Brocante Vide Grenier Talmont-sur-Gironde dimanche 24 mai 2026.

Adresse : place des Douves de la Citadelle

Ville : 17120 Talmont-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Talmont-sur-Gironde

Brocante Vide Grenier

place des Douves de la Citadelle Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Le comité des fêtes de Talmont sur Gironde organise une brocante vide grenier-
Venez chiner et faire de bonnes affaires
  .

place des Douves de la Citadelle Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 60 75 

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English :

The Talmont sur Gironde festival committee is organizing a flea market and garage sale
Come and bargain

L’événement Brocante Vide Grenier Talmont-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique

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