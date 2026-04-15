Talmont-sur-Gironde

Brocante Vide Grenier

place des Douves de la Citadelle Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le comité des fêtes de Talmont sur Gironde organise une brocante vide grenier-

Venez chiner et faire de bonnes affaires

.

place des Douves de la Citadelle Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 34 60 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Talmont sur Gironde festival committee is organizing a flea market and garage sale

Come and bargain

L’événement Brocante Vide Grenier Talmont-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-15 par Royan Atlantique