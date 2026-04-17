Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Le Talmondais Domaine Le Talmondais Talmont-sur-Gironde
Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Le Talmondais Domaine Le Talmondais Talmont-sur-Gironde samedi 23 mai 2026.
Talmont-sur-Gironde
Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Le Talmondais
Domaine Le Talmondais 2 avenue de l’Estuaire Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-25 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Les vignerons Royan Atlantique s’associent autour de l’événement “Chais d’ici” pour faire découvrir la richesse du terroir et partager leur passion.
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Domaine Le Talmondais 2 avenue de l’Estuaire Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 21 39
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English :
Royan Atlantique?s winegrowers are joining forces for the ?Chais d?ici? event to showcase the richness of their terroir and share their passion.
L’événement Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Le Talmondais Talmont-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-17 par Royan Atlantique
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