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Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes aux Hauts de Talmont Les Hauts de Talmont Talmont-sur-Gironde

Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes aux Hauts de Talmont Les Hauts de Talmont Talmont-sur-Gironde samedi 23 mai 2026.

Lieu : Les Hauts de Talmont

Adresse : 12 avenue de l'Estuaire

Ville : 17120 Talmont-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Talmont-sur-Gironde

Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes aux Hauts de Talmont

Les Hauts de Talmont 12 avenue de l’Estuaire Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-25 18:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Les vignerons Royan Atlantique s’associent autour de l’événement “Chais d’ici” pour faire découvrir la richesse du terroir et partager leur passion.
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Les Hauts de Talmont 12 avenue de l’Estuaire Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 67 17 17 

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English :

Royan Atlantique?s winegrowers are joining forces for the ?Chais d?ici? event to showcase the richness of their terroir and share their passion.

L’événement Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes aux Hauts de Talmont Talmont-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-16 par Royan Atlantique

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