Brocante Vide-Greniers à Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac dimanche 9 août 2026.

Argences en Aubrac

Brocante Vide-Greniers à Sainte Geneviève sur Argence

Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Participez à la 29e édition de la Brocante vide-greniers de Sainte-Geneviève-sur-Argence !

Toute la journée brocante et vide-greniers, artisanat d’art, professionnels et particuliers, marché de producteurs de Pays… Plus de 150 exposants chaque année !

Accès libre toute la journée, buvette en continu et café et croissants dès 8h, proposé par l’amicale des pompiers.

Emplacement gratuit. Réservation obligatoire au 06 70 42 55 07. .

Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 41 46 contact@argencesenaubrac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for the 29th edition of the Sainte-Geneviève-sur-Argence Flea Market and Yard Sale!

L’événement Brocante Vide-Greniers à Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)