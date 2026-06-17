Brocante Vide-Greniers à Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac
Brocante Vide-Greniers à Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac dimanche 9 août 2026.
Argences en Aubrac
Brocante Vide-Greniers à Sainte Geneviève sur Argence
Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Participez à la 29e édition de la Brocante vide-greniers de Sainte-Geneviève-sur-Argence !
Toute la journée brocante et vide-greniers, artisanat d’art, professionnels et particuliers, marché de producteurs de Pays… Plus de 150 exposants chaque année !
Accès libre toute la journée, buvette en continu et café et croissants dès 8h, proposé par l’amicale des pompiers.
Emplacement gratuit. Réservation obligatoire au 06 70 42 55 07. .
Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 41 46 contact@argencesenaubrac.fr
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English :
Come join us for the 29th edition of the Sainte-Geneviève-sur-Argence Flea Market and Yard Sale!
L’événement Brocante Vide-Greniers à Sainte Geneviève sur Argence Argences en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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