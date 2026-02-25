Brocante, vide-greniers place Bonnyaud Guéret

Brocante, vide-greniers

place Bonnyaud Place Bonnyaud Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

2 €/ml, (5 mètres minimum si 1 voiture, sinon plus avec remorque ou fourgon).

Réservation obligatoire, ne sont pris en compte que les réservations aux reçus du bulletin et du paiement soit par courrier ou se rendre au magasin la boîte a geek .

Télécharger le bulletin sur le site. Envoi sur messagerie à la demande. Pas d’envoi courrier. Pas de neuf.

Les étals contenant que des vêtements seront refusés.

Métiers de bouche acceptés mais obligation de contacter l’organisateur pour les places et tarifs.

Renseignements: téléphoner du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h20 à 18h30. .

place Bonnyaud Place Bonnyaud Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 94 70

