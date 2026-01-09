Brocante vide-greniers

Parking de la salle des fêtes Mosnac Charente-Maritime

Début : 2026-08-15 07:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

2026-08-15

Brocante organisée par Mosnac Animations

.

Parking de la salle des fêtes Mosnac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 13 35 39

English :

Flea market organized by Mosnac Animations

L’événement Brocante vide-greniers Mosnac a été mis à jour le 2026-01-09 par Offices de Tourisme de Jonzac