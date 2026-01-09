Brocante vide-greniers Mosnac
Brocante vide-greniers Mosnac samedi 15 août 2026.
Brocante vide-greniers
Parking de la salle des fêtes Mosnac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Brocante organisée par Mosnac Animations
.
Parking de la salle des fêtes Mosnac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 13 35 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market organized by Mosnac Animations
L’événement Brocante vide-greniers Mosnac a été mis à jour le 2026-01-09 par Offices de Tourisme de Jonzac