Concours de belote Salle des fêtes Mosnac

Concours de belote

Salle des fêtes 2 rue de la Seugne Mosnac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concours de belote avec de nombreux lots à gagner (sans réservation).

.

Salle des fêtes 2 rue de la Seugne Mosnac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 52 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition with lots of prizes to be won (no reservation required).

L’événement Concours de belote Mosnac a été mis à jour le 2026-01-15 par Offices de Tourisme de Jonzac