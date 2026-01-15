Concours de belote Salle des fêtes Mosnac
Concours de belote Salle des fêtes Mosnac samedi 24 octobre 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes 2 rue de la Seugne Mosnac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Concours de belote avec de nombreux lots à gagner (sans réservation).
.
Salle des fêtes 2 rue de la Seugne Mosnac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 52 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Belote competition with lots of prizes to be won (no reservation required).
L’événement Concours de belote Mosnac a été mis à jour le 2026-01-15 par Offices de Tourisme de Jonzac