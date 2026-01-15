Soirée dansante Salle des fêtes Mosnac
Soirée dansante Salle des fêtes Mosnac samedi 21 novembre 2026.
Soirée dansante
Salle des fêtes 2 rue de la Seugne Mosnac Charente-Maritime
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21
2026-11-21
Soirée dansante avec animation, sur réservation.
Salle des fêtes 2 rue de la Seugne Mosnac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 39 61 30
English :
Evening dance with entertainment, booking required.
