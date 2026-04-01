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Brocante École Saint-Pierre Yzeure

Brocante École Saint-Pierre Yzeure dimanche 26 avril 2026.

Lieu : École Saint-Pierre

Adresse : Place Bendorf

Ville : 03400 Yzeure

Département : Allier

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Yzeure

Brocante

École Saint-Pierre Place Bendorf Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Brocante de l’association de parents d’élèves de l’école Saint-Pierre d’Yzeure.
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École Saint-Pierre Place Bendorf Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 62 02 42  apel.ecolesaintpierre.yzeure@gmail.com

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English :

Brocante organized by the parents’ association of Saint-Pierre d’Yzeure school.

L’événement Brocante Yzeure a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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