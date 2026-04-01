Brocante École Saint-Pierre Yzeure

Yzeure

Brocante

École Saint-Pierre Place Bendorf Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Brocante de l’association de parents d’élèves de l’école Saint-Pierre d’Yzeure.

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École Saint-Pierre Place Bendorf Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 62 02 42 apel.ecolesaintpierre.yzeure@gmail.com

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English :

Brocante organized by the parents’ association of Saint-Pierre d’Yzeure school.

L’événement Brocante Yzeure a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région