Brode pour la réparation de ton vêtement, Maison des arts du fil, Rennes

Informations pratiques

Brode pour la réparation de ton vêtement Samedi 22 août, 09h15 Maison des arts du fil Ille-et-Vilaine

45 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T09:15:00+02:00 – 2026-08-22T12:15:00+02:00

Fin : 2026-08-22T09:15:00+02:00 – 2026-08-22T12:15:00+02:00

Lors de cet atelier, vous réaliserez un motif sur tambour à broder, en utilisant au moins deux points de broderie (Points de remplissage et le point de Boulogne)

Une fois votre création terminée, vous apprendrez à la transformer en patch textile. Ce patch pourra être cousu sur un vêtement : pour le décorer ou pour masquer une tache ou une déchirure.

L’atelier mêle technique, créativité et engagement écologique. Il valorise la réparation et la personnalisation.

Apporter votre vêtement à réparer et personnaliser et venez réaliser vos envies.

Pour qui ? Jeune & Adulte – Tous niveaux

Quels matériels fournis ? Le fil, l’aiguille et le cadre de broderie sont mis à votre disposition pour la réalisation de l’atelier. Le cadre n’est pas offert au terme de l’atelier.

Qui anime ? Carine

Les conditions ? L’atelier dure 3h, comprenant le temps d’installation et de rangement.

La réservation ? Le paiement de votre place valide votre inscription. Vous recevrez automatiquement un mail de confirmation. En cas d’annulation de l’atelier, il n’y aura pas de remboursement. Votre inscription sera reportée sur un autre atelier ou une autre date.

La maison des arts du fil a fait le choix de s’appuyer sur la plateforme HelloAsso, dédiée exclusivement aux associations, pour la réservation et l’inscription. Notre politique tarifaire se veut accessible au plus grand nombre. L’association accepte le paiement avec la carte SORTIR. Si vous souhaitez utiliser ce mode de régalement, contactez-nous avant.

Maison des arts du fil 55, avenue des Pays-Bas, Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez découvrir la broderie comme art créatif et durable.