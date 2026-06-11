Broderie à la main, découverte du shashiko L’Atelier de La Belle Déchette Rennes
Broderie à la main, découverte du shashiko L’Atelier de La Belle Déchette Rennes samedi 18 juillet 2026.
Broderie à la main, découverte du shashiko L’Atelier de La Belle Déchette Rennes Samedi 18 juillet, 09h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Initie-toi à la broderie à la main !
Découvrez la broderie à la main en vous initiant à la broderie « sashiko » pour customiser ou réparer le textile de votre choix. Ce moment créatif permet de transmettre des techniques concrètes pour prolonger la vie des vêtements.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-18T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-18T12:00:00.000+02:00
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L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine
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