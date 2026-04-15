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Broderie & papotage, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux

Broderie & papotage, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux

Broderie & papotage, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Salle Amédée Larrieu

Adresse : Place Amédée Larrieu

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif : Entrée sur inscription et payante : tarif de 15€ par personne.

Broderie & papotage Jeudi 28 mai, 16h00 Salle Amédée Larrieu Gironde

Entrée sur inscription et payante : tarif de 15€ par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T16:00:00+02:00 – 2026-05-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T16:00:00+02:00 – 2026-05-28T18:00:00+02:00

Par : A la Mexicaine
Venez broder et partager un moment convivial entre fils et discussions en « fragnol » (espagnol et français). Initiation aux points de broderie de base. Ouvert à tous, matériel fourni.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Salle Amédée Larrieu Place Amédée Larrieu Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « alamexicaine@gmail.com »}]
Initiation à la broderie et moment convivial. Mexique SALC

A la Mexicaine

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