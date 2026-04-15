Broderie & papotage, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux
Broderie & papotage, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux jeudi 28 mai 2026.
Broderie & papotage Jeudi 28 mai, 16h00 Salle Amédée Larrieu Gironde
Entrée sur inscription et payante : tarif de 15€ par personne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T16:00:00+02:00 – 2026-05-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T16:00:00+02:00 – 2026-05-28T18:00:00+02:00
Par : A la Mexicaine
Venez broder et partager un moment convivial entre fils et discussions en « fragnol » (espagnol et français). Initiation aux points de broderie de base. Ouvert à tous, matériel fourni.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).
Salle Amédée Larrieu Place Amédée Larrieu Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « alamexicaine@gmail.com »}]
Initiation à la broderie et moment convivial. Mexique SALC
A la Mexicaine
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