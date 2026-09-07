UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Herblain

Broken Back, La Carrière, Saint-Herblain

vendredi 13 novembre 2026 · La Carrière · Saint-Herblain

Broken Back, La Carrière, Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Lieu
La Carrière
Adresse
2B Rue du Souvenir Français, Saint-Herblain
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique
Tarif
32 €

Broken Back Vendredi 13 novembre, 20h30 La Carrière Loire-Atlantique

32 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T23:00:00+01:00

Broken Back c’est une « folk pop » fédératrice, délicieuse et lumineuse.

Auteur-compositeur-interprète au parcours déjà bien rempli, il a porté ses chansons sur plus de 400 scènes à travers le monde — de l’Olympia à Solidays, des Francofolies au Montreux Jazz Festival. Nommé aux Victoires de la Musique 2017 (révélation scène), il cumule plus de 650 millions d’écoutes et plusieurs disques d’or et de platine.
Après une tournée 2025 / 2026 à guichet fermé dans toute la France, ce concert s’inscrit dans le dernier chapitre du “Follow The Sun Tour”, avant que Broken Back ne se retire un temps de la route pour rallumer la flamme du studio et écrire les premiers rayons de son prochain album.

Concert debout

La Carrière 2B Rue du Souvenir Français, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacarriere-events.com/agenda/ »}]
Concert

À voir aussi à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)