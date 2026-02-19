Broken Back L’Oasis Le Mans

Broken Back

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 23 – 23 – 30 EUR

Début : 2026-11-21 20:00:00

Broken Back c’est une Folk Pop fédératrice, délicieuse et lumineuse.

Auteur-compositeur-interprète au parcours déjà bien rempli, il a porté ses chansons sur plus de 400 scènes à travers le monde — de l’Olympia à Solidays, des Francofolies au Montreux Jazz Festival. Nommé aux Victoires de la Musique 2017 (révélation scène), il cumule plus de 650 millions d’écoutes et plusieurs disques d’or et de platine.

Après une tournée 2025 2026 à guichet fermé dans toute la France, ce concert s’inscrit dans le dernier chapitre du “Follow The Sun Tour”, avant que Broken Back ne se retire un temps de la route pour rallumer la flamme du studio et écrire les premiers rayons de son prochain album. .

