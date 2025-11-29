Broyage de végétaux à la déchèterie de Bonneuil-Matours (sur inscription) Lieu dit l’Oisillon Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours

Broyage de végétaux à la déchèterie de Bonneuil-Matours (sur inscription)

Lieu dit l’Oisillon Bonneuil-Matours Déchèterie de l’Oisillon Bonneuil-Matours Vienne

Apportez vos branchages en déchèterie et repartez avec votre broyat.

Service gratuit

Le broyat peut être utilisé comme

* matière carbonnée dans le composteur décoration (allées)

* protection de vos plantes et arbustes (évite la prolifération des herbes non désirées, préserve l’humidité donc protège du froid et de la sécheresse…

* favorise la vie du sol .

Lieu dit l’Oisillon Bonneuil-Matours Déchèterie de l’Oisillon Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 800 83 58 21 directiongestiondechets@grand-chatellerault.fr

