Broyage de végétaux à la déchèterie de Bonneuil-Matours (sur inscription) Lieu dit l’Oisillon Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours

Broyage de végétaux à la déchèterie de Bonneuil-Matours (sur inscription)
Lieu dit l’Oisillon Bonneuil-Matours Déchèterie de l’Oisillon Bonneuil-Matours Vienne
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
2026-03-31
Apportez vos branchages en déchèterie et repartez avec votre broyat.
Service gratuit
Le broyat peut être utilisé comme
* matière carbonnée dans le composteur décoration (allées)
* protection de vos plantes et arbustes (évite la prolifération des herbes non désirées, préserve l’humidité donc protège du froid et de la sécheresse…
* favorise la vie du sol .
Lieu dit l’Oisillon Bonneuil-Matours Déchèterie de l’Oisillon Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 800 83 58 21 directiongestiondechets@grand-chatellerault.fr
