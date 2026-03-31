Opéra ¡ CARMEN ! Bonneuil-Matours
Opéra ¡ CARMEN ! Bonneuil-Matours jeudi 30 juillet 2026.
Bonneuil-Matours
Opéra ¡ CARMEN !
Salle festive Bonneuil-Matours Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:45:00
fin : 2026-07-30 23:30:00
Date(s) :
2026-07-30
.
Salle festive Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Opéra ¡ CARMEN !
L’événement Opéra ¡ CARMEN ! Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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