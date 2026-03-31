Bonneuil-Matours

Opéra ¡ CARMEN !

Salle festive Bonneuil-Matours Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:45:00

fin : 2026-07-30 23:30:00

Date(s) :

2026-07-30

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Salle festive Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Opéra ¡ CARMEN !

L’événement Opéra ¡ CARMEN ! Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne