Carmen ! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là Salle festive Bonneuil-Matours

Informations pratiques

Bonneuil-Matours

Carmen ! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là

Salle festive 3 Rue de l’Ancienne Gare Bonneuil-Matours Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:45:00

fin : 2026-07-30 22:15:00

Date(s) :

2026-07-30

L’opéra Carmen, composé par Georges Bizet, a été créé en 1875 et est en effet devenu l’un des ouvrages les plus populaires du répertoire lyrique. Inspirée de la nouvelle de Prosper Mérimée, l’histoire se déroule en Espagne et suit les ravages de la passion entre Carmen, une gitane séductrice, et Don José, un soldat aveuglé par l’amour. Carmen incarne la liberté et l’indépendance, tandis que Don José représente la passion destructrice. L’amour est enfant de bohème , La Fleur que tu m’avais jetée , Toréador en garde sont parmi les airs les plus mémorables de l’œuvre. L’opéra aborde des thèmes universels tels que le désir, la jalousie et le destin tragique.

– 17h30 ANACROUSE Concert-Lecture, Eglise

– 20h45 Opéra ¡ CARMEN ! Salle Festive .

Salle festive 3 Rue de l’Ancienne Gare Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Carmen ! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là

L’événement Carmen ! opéra de G.Bizet par la Cie Figaro Si Figaro Là Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne