Bistrot Guinguette à Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours
Bistrot Guinguette à Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours jeudi 23 juillet 2026.
Bonneuil-Matours
Bistrot Guinguette à Bonneuil-Matours
Place du Commerce Bonneuil-Matours Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
.
Place du Commerce Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 61 07 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bistrot Guinguette à Bonneuil-Matours
L’événement Bistrot Guinguette à Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Bonneuil-Matours (Vienne)
- Un café, des livres et vous Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours 4 juillet 2026
- Opéra ¡ CARMEN ! Bonneuil-Matours 30 juillet 2026
- Balade contée à Bonneuil-Matours Parking du Parc de Crémault Bonneuil-Matours 21 août 2026
- Broyage de végétaux à la déchèterie de Bonneuil-Matours (sur inscription) Lieu dit l’Oisillon Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours 17 septembre 2026
- Visite guidée du château, Château de Mariéville, Bonneuil-Matours 19 septembre 2026