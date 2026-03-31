Bonneuil-Matours

Bistrot Guinguette à Bonneuil-Matours

Place du Commerce Bonneuil-Matours Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23

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Place du Commerce Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 61 07 16

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English : Bistrot Guinguette à Bonneuil-Matours

L’événement Bistrot Guinguette à Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne