Balade contée à Bonneuil-Matours Parking du Parc de Crémault Bonneuil-Matours

Bonneuil-Matours

Balade contée à Bonneuil-Matours

Parking du Parc de Crémault Allée du Stade Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 20:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Découvrez Bonneuil-Matours à travers une balade contée, où histoire et patrimoine se mêlent à la magie des mots.

Accompagnés par une conteuse, laissez-vous guider par les lieux emblématiques de Bonneuil-Matours

À l’issue de la balade, un moment convivial vous attend Un pot de l’amitié, préparé avec des produits locaux et de saison, vous sera offert.

L’occasion de prolonger les échanges, de partager vos impressions et de déguster les saveurs du terroir, dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Une expérience immersive, idéale pour petits et grands! .

Parking du Parc de Crémault Allée du Stade Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Balade contée à Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne