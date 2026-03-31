Balade contée à Bonneuil-Matours Parking du Parc de Crémault Bonneuil-Matours
Balade contée à Bonneuil-Matours Parking du Parc de Crémault Bonneuil-Matours vendredi 21 août 2026.
Bonneuil-Matours
Balade contée à Bonneuil-Matours
Parking du Parc de Crémault Allée du Stade Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 20:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Découvrez Bonneuil-Matours à travers une balade contée, où histoire et patrimoine se mêlent à la magie des mots.
Accompagnés par une conteuse, laissez-vous guider par les lieux emblématiques de Bonneuil-Matours
À l’issue de la balade, un moment convivial vous attend Un pot de l’amitié, préparé avec des produits locaux et de saison, vous sera offert.
L’occasion de prolonger les échanges, de partager vos impressions et de déguster les saveurs du terroir, dans une ambiance chaleureuse et authentique.
Une expérience immersive, idéale pour petits et grands! .
Parking du Parc de Crémault Allée du Stade Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Balade contée à Bonneuil-Matours
L’événement Balade contée à Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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